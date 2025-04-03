Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından Aybüke Pusat’a verdiği destek nedeniyle projeden çıkarıldı.
Aybüke Pusat’ın boykot çağrısı nedeniyle başrol olduğu diziden çıkarılmasına tepki gösteren Gümülcinelioğlu, sosyal medya üzerinden oyuncuya destek açıklaması yapmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncular Sendikası’nın Aybüke Pusat'a destek paylaşımını alıntılayan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı.
Başak Gümülcinelioğlu’nun paylaşımının ardından, TRT’nin ve dizinin yapımcılarının aldığı karar doğrultusunda oyuncu, Muhabir dizisinden çıkarıldı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.