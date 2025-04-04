TRT, ‘Teşkilat’ dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ı, dizideki kadrosundan çıkarma kararı aldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aybüke Pusat’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı ve paylaşımlarının ardından TRT'nin Pusat'ı diziden çıkarmasıyla ilgili tepkiler hala sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı.



EKSİK SAHNELERİ TAMAMLAMAK İÇİN SETE ÇIKACAK

TRT’nin açıklamasında, “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” denilerek, Pusat’ın stok bölümlerindeki sahnelerinin diziden çıkarılacağına dair bir izlenim oluştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bir gelişme yaşanmadığı takdirde, Aybüke Pusat’ın daha önce çekilen ve yayınlanmayan sahneleri diziden atılmayacak.

Dün öğlen saatlerinde, yapım şirketi Tims&B’nin ofisine çağrılan Aybüke Pusat’a, TRT’nin aldığı karar iletildi. Pusat’ın yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, dizinin 2 stok bölümündeki eksik sahnelerinin de tamamlanacağı belirtildi.