Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ekranlarda yer alan Aybüke Pusat, başarılı kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Uzun süredir meslektaşı Furkan Andıç ile birliktelik yaşayan oyuncu, ilişkisini kamuoyundan uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

Son olarak Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk olan Pusat, sohbet sırasında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Tartışma anlarında nasıl bir tavır sergilediğine ilişkin konuşan oyuncu, kullandığı ifadelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Pusat, bir anlaşmazlık sırasında tutumunu anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bir kavgada karşımdakini kahrederim, intihara sürüklerim, onu mahvederim. İnanılmaz can sıkarım, çok tat kaçırırım. Ve bunu sakince yaparım"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Programdaki açıklamaların kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Özellikle "intihara sürüklerim" ifadesi, birçok kişinin eleştirilerine neden oldu.