TRT'de yayınlanan teşkilat dizisinde başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan'da Türkiye genelinde uygulanan 'boykot' hareketi için sosyal medya hesabından çağrıda bulunmuştu.
Pusat'ın çağrısının ardından TRT yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun projeden çıkarıldığını duyururken, çok sayıda oyuncu sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.
PARTNERİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
TRT'nin kararının ardından Pusat'ın Teşkilat dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yapacağı açıklama merak edilmişti. Çok sayıda kullanıcı, Sarıtaş'ın hesabının altına yaptığı yorumlarda yaşananlara yönelik tepki gösterme çağrısında bulunurken, binlerce tepki mesajının ardından Sarıtaş hesabını yorumlara kapattı.
Sarıtaş'ın paylaşımlarına giren kullanıcılar, "Bu gönderideki yorumlar sınırlandırıldı" uyarısıyla karşılaştı.
Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat daha önce 2017 yılında yayınlanan SÖZ dizisinde de başrolleri paylaşmış ve partner olmuştu.