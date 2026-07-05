Aybüke Pusat, yeni film projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak uyandıran yapımda başarılı oyuncuya eşlik edecek isim de dikkat çekti.

HALİL BABÜR İSMİ İLGİ GÖRDÜ

Yeni sezonda sürpriz bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Aybüke Pusat'a erkek başrolde oyuncu Halil Babür eşlik edecek.

YÖNETMENLİĞİ ERKAN TUNÇ ÜSTLENDİ

Senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmde Pusat ve Babür, Nesrin ile Ercan'ın aşk hikâyesini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin çekim hazırlıkları sürerken, En Mutlu Günümün vizyon veya yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.