Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, kariyerine yeni bir yön verdi. "Halef" dizisinden ayrılmasının ardından sinema projesine hazırlanan Pusat, "En Mutlu Günümde" filmiyle bu kez sadece kamera önünde değil, yapımcı olarak kamera arkasında da yer aldı. Ünlü oyuncunun hem yapımcılığını hem başrolünü üstlendiği film, kariyerindeki önemli adımlardan biri oldu.

AYNI PROJEDE İKİ FARKLI SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Senaryosu ve yönetmenliği Erkan Tunç imzası taşıyan "En Mutlu Günümde" filminde Nesrin karakterine hayat veren Aybüke Pusat, yapım sürecinde de aktif rol aldı. Ünlü oyuncu, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık deneyimiyle de dikkat çekti.

YENİ KARİYER HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerinde farklı projelere imza atan Pusat'ın yapımcılık görevini de üstlenmesi hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun bu adımı, sosyal medyada da gündem oldu.





Yeni projesinden ilk fotoğraf paylaşıldı.

"EN MUTLU GÜNÜMDE" FİLMİNİN KADROSU GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı filmde Halil Babür, Reha Özcan, Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu ve Ebru Aytürk gibi isimler rol alıyor.

Pusat'ın hem oyuncu hem yapımcı olarak yer aldığı "En Mutlu Günümde" filminin vizyon süreci sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.