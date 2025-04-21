Üniversite öğrencilerinin başlattığı boykot, CHP'nin verdiği destekle ülke genelinde genel tüketim boykotuna dönüşmüş ve 1 gün süreyle uygulanmıştı.

Boykot çağrısı yapan ve teşkilat dizisindeki işine TRT yönetimi tarafından son verilen Aybüke Pusat gündemden düşmezken; ekibe nasıl veda edeceği ve yerine kimin geleceğine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

MEZARI GÖSTERİLECEK

Teşkilat'tan 139. bölüm itibarıyla ekibe veda eden Aybüke Pusat’ın hayat verdiği Neslihan Tuna’nın senaryodaki hikâyesinin nasıl biteceği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; ortadan kaybolan Neslihan Tuna’nın mezarı bulunacak.

AYBÜKE PUSAT'IN YERİNE GELECEK İSİM KİM OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye bu sezon yeni bir kadın başrol oyuncusu gelmeyecek.

Diziden ayrılan Pusat’a yeni tekliflerin geldiği ancak henüz anlaştığı yeni bir projesinin olmadığı öğrenildi.