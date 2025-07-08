Instagram hesabından 2 Nisan'da tüketimin durdurulmasına yönelik boykot çağrısında bulunan oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkartılmıştı.

TRT tarafından yapılan açıklamada "Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Pusat'ın kadro dışı bırakılmasına ünlülerden ve izleyiciler büyük tepki göstermiş, sosyal medyada Aybüke Pusat'a destek yağmıştı.

Uzun bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat geçen günlerde hayranlarına sürpriz bir haber vermişti. NOW'da yayınlanacak olan 'Halef' dizisiyle ekranlara döneceğini duyurmuştu.

Aybüke Pusat şimdilerde gittiği Japonya'da yeni projesi öncesi moral depoluyor. Bu seyahatinden kısa kısa anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Aybüke Puast, Japonya’nın hem sokaklarında hem doğasında, hem plajlarında hem de toplu taşıma araçlarında objektife poz verdi.