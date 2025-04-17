Son günlerde İngilizce-Türkçe karışık konuşması, 'anne' telaffuzu ve Matcha çayı sevdası olay olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'yu Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya ti'ye aldı.

Magazinsel mevzulara şimdiye kadar hiç dahil olmayan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok hesabından Derin Talu'nun Matcha hakkında sarf ettiği sözlerin sesini kullandı.

Çağla Altunkaya, elinde çayı, Derin Talu'nun "Guys annem tatilde olduğu için Matchaa içemiyorum so sad, so sad" dediği anları birebir taklit etti.

"İSTEMEDEN İLK DİLİ İNGİLİZCE GİBİ OLDU"

Kızının diksiyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Defne Samyeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyor. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim."