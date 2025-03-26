Bir döneme 'Yıkılıyo' adlı şarkısıyla damga vuran Ayça Tekindor, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakıp Bodrum'a yerleşmişti.

Gözlerden uzak bir yaşan süren Tekindor, önceki gün İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Tekindor, müziği neden bıraktığını açıkladı.

"STRESTEN SIKILDIM"

Ünlü isim, "Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Sahneleri bırakma sebebim stresten sıkıldım. Şimdi sahneye çıkanları görünce stres oluyorum. Zor iş. Şimdi stresim yok. Zaten bu dönem eski tadı da kalmadı" yanıtını verdi.

"YILLAR SONRA DÖNDÜK"

Ayça Tekindor Bodrum'a yerleşme kararıyla ilgili de şöyle konuştu: "Kışın biraz sıkıldık. Pandemi güzel geçti. Bodrum güzel ama biraz hayata karışmak ve genç görmek... Kışın emekli yeri... Şehirde hayat var. Yıllar sonra döndük. Şimdi hava ısınıyor kurtlanmaya başladım gitmek için."