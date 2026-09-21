Yağlar arasındaki temel fark ise içerdikleri yağ türlerinde ortaya çıkıyor. Tereyağında doymuş yağ oranı yüksekken, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısırözü yağı ağırlıklı olarak doymamış yağ içeriyor. Sızma zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran önemli noktalardan biri ise yoğun rafinasyon işleminden geçmemesi ve zeytinde bulunan doğal bileşikleri daha fazla koruması.

SIZMA ZEYTİNYAĞI NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Sızma zeytinyağının büyük bölümünü tekli doymamış yağlar oluşturuyor. Ayrıca polifenol adı verilen doğal bitkisel bileşikler de içeriyor. Bu özellikleri nedeniyle zeytinyağı, özellikle kalp sağlığı üzerine yapılan çok sayıda araştırmanın konusu oldu.

Ayçiçek ve mısırözü yağlarında ise çoklu doymamış yağların oranı daha yüksek. Bunlar da tereyağı gibi doymuş yağ oranı yüksek seçeneklerin yerine kullanıldığında sağlıklı beslenmenin bir parçası olabiliyor. Ancak uzmanlar, sızma zeytinyağının hem yağ yapısı hem de doğal bitkisel bileşikleri nedeniyle yemeklik yağlar arasında özellikle dikkat çektiğini belirtiyor.

Tereyağı ise bu üç bitkisel yağdan farklı olarak yüksek miktarda doymuş yağ içeriyor. Doymuş yağların fazla tüketilmesi kötü kolesterolün yükselmesine yol açabildiği için günlük kullanımda miktarının sınırlandırılması öneriliyor.

YEMEKLERDE RAHATLIKLA KULLANILABİLİYOR

Sızma zeytinyağının yalnızca salatalarda ve soğuk yiyeceklerde kullanılması gerektiği düşünülse de tencerede yemek pişirme, soteleme ve fırında hazırlanan yemeklerde de kullanılabiliyor. Bu nedenle uzmanların değerlendirmesi yalnızca salatalara eklenen yağla sınırlı değil, günlük yemeklerde kullanılan yağ tercihini de kapsıyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin verilerinin incelendiği uzun süreli bir araştırmada, daha fazla zeytinyağı tüketen kişilerde kalp-damar hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle tereyağı gibi doymuş yağ oranı yüksek yağların yerine zeytinyağı kullanılmasının daha olumlu sonuçlarla bağlantılı olduğu belirlendi.

Sonuç olarak ayçiçek ve mısırözü yağları doğrudan "sağlıksız" olarak değerlendirilmiyor. Ancak sızma zeytinyağı; doymamış yağ içeriği, polifenolleri ve sağlık üzerindeki etkileri konusunda biriken araştırmalar nedeniyle yemek hazırlarken tercih edilebilecek seçenekler arasında öne çıkıyor.