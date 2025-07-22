Bir zamanlar yalnızca evler, arabalar ya da lüks eşyalar icra yoluyla satışa sunulurdu… Şimdi ise temel gıda ürünleri, alacaklara karşılık açık artırma listelerinde yerini alıyor. Çorum İcra Dairesi, borç karşılığında haczettiği 7 binden fazla 5 litrelik ayçiçek yağını satışa çıkardı. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, mutfağın en temel ürünü olan yağ bile artık “icralık” hale geldi. Üstelik bu yalnızca başlangıç; marketlerde başlayan kota uygulamaları ve tedarik zincirindeki sıkıntılar, kış ayları için daha büyük bir yağ krizinin habercisi olabilir.

5 LİTRELİK ŞİŞELERDE SATIŞA SUNULACAK

Çorum İcra Dairesi, borç karşılığı haczedilen 7.388 adet 5 litrelik ayçiçek yağını açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor. Toplamda 2 milyon 677 bin 955 lira muhammen bedelle satışa sunulacak yağların ilk ihalesi 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Satış gerçekleşmezse ikinci ihale 3–10 Eylül tarihleri arasında tekrarlanacak.

Satışa sunulan yağlar farklı markalara ait ve toplu alıcılar için dikkat çekici bir fırsat olarak görülüyor. Ancak bu tablo, aynı zamanda gıda gibi temel ihtiyaçların bile ekonomik dar boğazın pençesine düştüğünü gösteriyor.

SADECE YAĞ DEĞİL BAŞKA ÜRÜNLER DE LİSTEDE

Çorum'daki dosyalarda sadece ayçiçek yağı değil, makarna ve ev temizlik ürünleri gibi başka gıda ve tüketim maddelerinin de icradan satışa çıkarıldığı görüldü. Uzmanlara göre bu durum, firmaların stoktaki ürünlerle borçlarını kapatmaya çalıştığını ve ekonomik baskının gıda sektörüne kadar indiğini gösteriyor.

MARKETLERDE KOTA GÜNDEME GELDİ

İcralık gıda ürünleri dikkat çekerken, bir yandan da ayçiçek yağı tedarik zincirinde sıkıntı sinyalleri geliyor. Ankara başta olmak üzere birçok kentte marketler, müşteri başına en fazla 2 litrelik ayçiçek yağı satışı yapmaya başladı. Bu uygulamanın kış aylarında daha da yaygınlaşabileceği endişesi, vatandaşları yeniden “yağ kuyruğu” psikolojisine sürüklüyor.





KIŞA DOĞRU TEHLİKE BÜYÜYEBİLİR

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan tedarik krizinde Türkiye, Rusya’dan tonlarca ayçiçek yağı ithal ederek çözüm aramıştı. Ancak bu yıl için benzer bir önlem alınmadığı görülüyor. Hem kur yükselişi hem üretim kaynaklı aksamalar nedeniyle, kış aylarında fiyat artışı ve ürün kıtlığı yaşanabileceği belirtiliyor.

Bir zamanlar lüks tüketim ürünlerinin bulunduğu icra listelerinde bugün yağ, makarna ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Bu gelişmeler, ekonomik krizin artık yalnızca alım gücünü değil, gıda güvenliğini de tehdit etmeye başladığını gözler önüne seriyor.