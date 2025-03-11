Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, her gün derinleşti. Büyüyen krizle beraber fiyatlara zamlar da peş peşe geldi. Zamlar bu seferde ayçiçek yağını vurdu.

Ayçiçek yağının fiyatı 300 lirayı aştı. Zincir mar­ketlerde en düşük pri­vate label (PL) markalı 5 litre­lik pet ayçiçek yağının fiyatı 305 liradan satışa başladı. Marka­lı ürünlerin fiyatı ise 379,95 liraya yükseldi ve 400 lira­ya dayanarak raflarda yer aldı.

Marketlerdeki bazı yağ fiyatları:

1 Ocak’ta 1 milyon ton ayçiçeği ithalat kotasının devreye girdiği­ni söyleyen Solventum Yöne­tim Kurulu Başkanı Onat An­gı, ithalat kotası olup da kul­lanamayan firmaların kota haklarını büyük ithalatçıla­ra sattığını belirtti. İç pazar­da ayçiçek çekirdeğinin kal­mamasından dolayı bir fi­yattan bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Angı, “İthalatta ise çekirdek fiyatları en son Marmara’ya teslim ton başı­na 638 dolar olarak yer alıyor.

Bulgaristan ve Moldova'dan çekirdek geliyor. Marmara ham yağ fiyatı ise ton başına 1.180 ile 1.190 dolar arasında yer alıyor. Son yıllarda Rus­ya'da vergi yüksek olmasın­dan dolayı çekirdek gelmiyor. Daha çok ham yağ ve küspe olarak geliyor. Bunların da vergisi var ama çekirdek ka­dar yüksek değil” açıklamasında bulundu.

İLK HASAT ADANADA'DAN

Angı, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekim alanlarının önceki yıla göre daha yüksek olmasını beklediğini kaydetti. Fiyatların kötü olmadığını, kota ile beraber fiyatların yükseldiğini belirten Angı, “Ben bu yüzden bu sene çiftçi eker diye düşünüyorum” dedi.

OCAKTA İTHALAT ARTTI

TÜİK’in Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre geçen yıl ham ayçiçek yağı ithalatı 1 milyon 384 bin ton ithalata karşılık, 1,3 milyar dolar ödendi. İthalat bir önceki yıla göre yüzde 22,1 düştü. Buna karşılık ihracat ise 811 ton oldu ve 1 milyar 16 bin dolar oldu. İhracat ise yüzde 3,3 geriledi. Bu yılın ocak ayında devreye giren 1 milyon tonluk yeni kotayla beraber ham yağ ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 artış ile 99,1 bin ton oldu ve 121,2 milyon dolar ödendi. İhracat ise aynı dönemde yüzde 44,3 artış ile 70,7 bin tona oldu ve 103,8 milyon dolara yükseldi.