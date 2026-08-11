Neuralink ve BCI (Beyin-Bilgisayar Arayüzü) teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte teknoloji dünyası en büyük kabusu zihnin hacklenmesiyle yüzleşiyor. İnsan beyninden dijital cihazlara doğrudan veri aktaran çipler yaygınlaşırken, siber korsanların zihin sinyallerini ele geçirmesini engellemek için teknoloji devleri acilen "Nöral Arayüz Güvenlik Mimarisi" uzmanları aramaya başladı.

AYLIK 1 MİLYON MAAŞ ÖDENECEK

Biyomedikal mühendislik, yapay zeka ve nörolojiyi bir arada kullanan bu yeni meslek grubu için dev şirketler kesenin ağzını açtı. Beyin ile cihazlar arasındaki elektrik sinyallerini şifreleyen uzmanlara aylık 12.000 ile 25.000 dolar (yaklaşık 570.000 TL – 1.200.000 TL+) arasında değişen rekor maaşlar teklif ediliyor. Sektör temsilcileri, bu uzmanların önümüzdeki 10 yıl içinde savunma, sağlık ve bankacılık sektörlerinin en çok aranan isimleri olacağını belirtiyor.

NÖRAL ARAYÜZ GÜVENLİK MİMARI NE İŞ YAPAR?

Bu pozisyonda çalışacak uzmanların temel görevi, kafa derisine yerleştirilen veya doğrudan beyne takılan çiplerin ürettiği nöronal verilerin güvenliğini sağlamak olacak. Uzmanlar; siber korsanların beyin sinyallerini ele geçirerek kişilerin motor işlevlerini manipüle etmesini ya da zihinsel verilerini çalmasını engelleyecek. Aynı zamanda kullanıcının istem dışı düşüncelerinin cihazlara yansımasını önleyen özel koruma filtreleri geliştirecekler.

NÖRAL ARAYÜZ GÜVENLİK MİMARI NASIL OLUNUR?

Nöral Arayüz Güvenlik Mimarı olmak için öncelikle Bilgisayar, Biyomedikal, Yazılım veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi alanlarda lisans eğitimi almak gerekiyor. Bu altyapının üzerine siber güvenlik, yapay zeka ile anomali tespiti ve nöroloji/biyomedikal sinyal işleme konularında uzmanlaşmak şart. Nöromühendislik veya donanım güvenliği üzerine yüksek lisans yapmak ve C/C++, Python ile gömülü sistem yazılımlarına hakim olmak bu alanda öne geçmeyi sağlıyor.