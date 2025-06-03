Ali Can POLAT

Türkiye yıllardır eleştirilen ve her ekonomi yönetiminin çıkmayı vaadettiği orta gelir tuzağından çıkamıyor. Ülkede hemen hemen herkesin maaşı asgari ücret çevresinde birleşiyor. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu ülkede 30 bin TL maaşla açılan avukat ilanına 4 günde 145 kişi başvurdu bile. ‘İleri derece İngilizce’ şartı bulunan bu ilanı veren şirket, vatandaşlık için konut satışı yapıyor.

İşe alacağı avukata da bu satışlar üzerinden dövizle prim vadederek, ‘yüksek gelir’ kapılarını açacağını iddia ediyor. Ayrıca ilanda, ‘Müşteri ile iletişim ve danışmanlık günün her saati yaşanabilir’ ve ‘Kolay bir iş değildir, uzun ve geniş çalışma saatlerine, ve sağlam bir sabra ihtiyacınız var’ ifadeleri yer alıyor.

Avukatlar böyle bir iş kolu olmadığını belirterek “Emlakçının yapacağı işi avukata yaptırıyorlar” dedi.