ABD, Miami'de yaşayan 22 yaşındaki model Camilla Araujo, ayda yaklaşık 100 bin dolara (yaklaşık 4 milyon TL) varan lüks harcamalarını eleştirenlere sosyal medya üzerinden meydan okudu: "Benim zamanım para. Bu hayatı kimse bana vermedi."

Ekonomik krizlerin gölgesinde birçok insan temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, sosyal medya fenomeni ve model Camilla Araujo, kendi yaşam tarzını "normal" olarak tanımlıyor. Jam Press'e göre Miami'de yaşayan ve yılda 16 milyon dolar kazanan 22 yaşındaki Araujo, bu lüksü sonuna kadar hak ettiğini savunuyor.

4 MİLYON TL'LİK 'TEMEL İHTİYAÇLAR' LİSTESİ

Araujo'nun açıkladığı aylık 'temel masrafları' şöyle:

Haftalık IV (damar içi vitamin) terapileri

Haftada birkaç masaj

Her ay yaklaşık 1.000 dolarlık manikür

Günlük özel şef hizmeti

Evde özel asistan, temizlikçi ve organizatör

Özel alışveriş ve seyahat harcamaları (ayrıca).

Ünlü model, bu lüks harcamaları "hayatını sürdürebilmek için gerekli temel ihtiyaçlar" olarak tanımlıyor. "Saatlerce ev işi yaparak ya da kuyruklarda bekleyerek zaman kaybedemem. O süre içinde para kazanabilirim" diyor.

Araujo'ya göre dışarıda yemek yemek bile artık mümkün değil, çünkü gittiği her yerde tanınıyor. Bu nedenle günlük yemekleri onun için özel bir şef tarafından hazırlanıyor.

"ELLERİM KUSURSUZ GÖRÜNMEDEN DIŞARI ÇIKAMAM"

Dış görünüşüne de büyük özen gösteren Araujo, evde manikür hizmeti alıyor ve günlük kişisel asistanıyla tüm organizasyon işlerini yürütüyor. "Ellerim kusursuz görünmeden dışarı adım atmam" diyen genç model, gardırop ve seyahat masraflarının bu 100 bin dolarlık harcamaya dahil olmadığını belirtiyor.

"BU HAYATI BEN YARATTIM"

Sosyal medyada 9.3 milyon takipçisi bulunan Araujo, lüks yaşantısı nedeniyle "gerçeklikten kopuk", "abartılı" ve "ayrıcalıklı" olmakla eleştiriliyor. Ancak o, bu hayatı kendi emeğiyle kurduğunu savunuyor:

"İki işte çalıştım, üniversiteyi bıraktım. Şiddet gördüm, maddi zorluklar yaşadım. Dipten geldim. O yüzden bugün bu hayatı yaşamak benim en doğal hakkım. Rahat yaşamayı hak ediyorum. Kendimi iyi hissetmeyi hak ediyorum ve bunu kimseye açıklamak zorunda değilim."