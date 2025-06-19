Fransa Belediye Başkanları Derneği, Yerel Demokrasi Gözlemevi ve Paris Sciences Po Üniversitesi bünyesindeki Siyasi Araştırma Merkezi (CEVIPOF) tarafından hazırlanan "Belediye Başkanlarının İstifaları: Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Olay Üzerine Araştırma" başlıklı çalışmanın sonuçları yayımlandı.

AYDA ORTALAMA 40 İSTİFA GERÇEKLEŞİYOR

Araştırma, Temmuz 2020 ile Mart 2025 tarihleri arasını kapsıyor. Bu dönemde ülkedeki toplam belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 6’sına denk gelen 2 bin 189 belediye başkanı görevlerinden ayrıldı. Aylık ortalama 40 istifa gerçekleştiği belirtilirken, 2023 yılı 613 istifa ile bu sürecin zirve yılı oldu.

Rapora göre, belediye meclislerindeki iç gerilimler, görev sorumluluklarının zorlukları nedeniyle erken devir kararı alınması ve sağlık sorunları, başkanların istifasına yol açan en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Söz konusu eğilim, Fransa’daki yerel yöneticiler üzerindeki baskının giderek arttığını ve bu durumun yönetim istikrarını tehdit edebilecek bir düzeye ulaştığını ortaya koyuyor.

Araştırmayı yürüten kurumlar, bu yüksek istifa oranının nedenlerini derinlemesine analiz etmeye devam edeceklerini ve yerel yönetime dair yapısal reform ihtiyacına dikkat çekiyor.