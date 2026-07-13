Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş'tan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş'ın vefatı sanat dünyasında üzüntü yarattı. Tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Benek Akbaş, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş'ın uzun yıllara dayanan bir birlikteliği bulunuyordu. Çift, 1964 yılında ilk kez evlenmiş, ilerleyen yıllarda iki kez boşanıp yeniden nikah masasına oturarak toplam üç kez evlenmişti. Tiyatro dünyasında iz bırakan Beyhan Benek Akbaş, Aydemir Akbaş ile birlikte sanat hayatında da uzun yıllar yer aldı.

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