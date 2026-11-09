Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir otomobil rampada mahsur kaldı. Araçtaki gençler, çevrede halat ve çekici bulunmayınca otomobili kurtarmak için farklı bir yönteme başvurdu.

İki kişi, karda kayan otomobilin bagaj kısmına oturarak ayaklarını arkada bekleyen arazi aracının ön tamponuna dayadı. Arazi aracının ilerlemesiyle, iki kişinin de desteğini alan otomobil hareket ederek bulunduğu yerden kurtuldu.

Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.