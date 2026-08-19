AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/104 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle Aydın ili İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesinde bulunan doğusu NamıkEr taşınmazı, batısı Mehmet Çelik taşınmazı, kuzeyi yol, güney Aydın Gök taşınmazı ile çevrili yaklaşık 500 m2 alanlı taşınmaz hakkında çıkartılan TMK 713. Maddesince ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|AHMET ÇELİK
|İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02531920