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AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Örnek No:55*

T.C. AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZ:Aydın İl, Efeler İlçe, Şevketiye Mahalle/köy, Köyiçi Mevkii, 136 Ada, 18 Parsel.Yüzölçümü: 2.315,72 m2. İmar Durumu:İmar planı dışında kalmakta olup, Şevketiye Mahallesi köy yerleşik alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Kıymeti : 50.000.000,00 TL. KDV:Satış bedelinin %1.20'si üzerinden %1 KDV, %98,8'i üzerinden %10 KDV.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 03/07/2026 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 03/08/2026 - 12:00

29/05/2026-Satış Memuru-181617

#ilangovtr Basın no ILN02478993