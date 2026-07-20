AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
2026/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Özellikleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
2 NOLU TAŞINMAZ: Aydın İl, İncirliova İlçe, SANDIKLI Mahalle/Köy, 122 Ada, 52 Parsel.Yüzölçümü: 406,61 m2. İmar Durumu:1/1000 ölçekli uygulama imar planındadır.Kıymeti : 9.765.000,00TL. KDV: Satış bedelinin %70,78'inden % 10 KDV, % 29,22'sinden% 20 KDV
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2026 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 12:00
2 NOLU TAŞINMAZ: Aydın İl, İncirliova İlçe, İNCİRLİOVA Mahalle/Köy, 9586 Parsel.Yüzölçümü : 14.491,00m2.İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planındadır.Kıymeti: 19.520.000,00 TL. KDV: Satış bedelinin %4,48'inden % 20, % 95,52'sinden %10 KDV
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 25/09/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 15:00
#ilangovtr Basın no ILN02511385