AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
T.C.
AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıdaki mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmaz:Aydın İl, Efeler İlçe, İmamköy Mahalle/Köy, 108 Ada, 30 Parsel.Yüzölçümü: 4.937,97 m2. İmarı:Köy Yerleşik Alanındadır.
Kıymeti: 22.359.250,00TL. KDV: Satış bedelinin %10.71'inden %20 KDV,%89,29'undan % 10 KDV alınacaktır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2026 - 10:30
15/09/2026
#ilangovtr Basın no ILN02550690