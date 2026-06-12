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AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI KAMULAŞTIRILAN ALAN
2026/40 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ ABDURRAHMAN GÜMÜŞOĞLU ve diğerleri 101 ADA 2 PARSEL Zeytinlik 6.160,48 m2
2026/41 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ HÜSEYİN GÜMÜŞ ve diğerleri 106 ADA 6 PARSEL Zeytinlik 5.472,30 m2
2026/42 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ BAYRAM EVİZ 111 ADA 6 PARSEL Zeytinlik 1.462,51 m2
2026/43 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ AYŞE TUFANve diğerleri 112 ADA 7 PARSEL Zeytinlik 4.292,89 m2
2026/44 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ YUSUF GÜMÜŞ 122 ADA 13 PARSEL Zeytinlik 1913,42 m2
2026/45 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ SEMİHA YILDIRIM 122 ADA 14 PARSEL Zeytinlik 2.524,39 m2
2026/46 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ AHMET ZEKİ ÖZALP
MEHMET ESAT ÖZALP		 123 ADA 1 PARSEL Zeytinlik 188,53 m2
2026/47 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ AHMET ÇELİK ve diğerleri 127 ADA 6 PARSEL Zeytinlik 816,67 m2
2026/48 AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ GÜLSEVİM ÇELİKve diğerleri 127 ADA 8 PARSEL Zeytinlik 534,63 m2

#ilangovtr Basın no ILN02485841