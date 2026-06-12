AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2026/40
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|ABDURRAHMAN GÜMÜŞOĞLU ve diğerleri
|101 ADA 2 PARSEL
|Zeytinlik
|6.160,48 m2
|2026/41
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|HÜSEYİN GÜMÜŞ ve diğerleri
|106 ADA 6 PARSEL
|Zeytinlik
|5.472,30 m2
|2026/42
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|BAYRAM EVİZ
|111 ADA 6 PARSEL
|Zeytinlik
|1.462,51 m2
|2026/43
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|AYŞE TUFANve diğerleri
|112 ADA 7 PARSEL
|Zeytinlik
|4.292,89 m2
|2026/44
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|YUSUF GÜMÜŞ
|122 ADA 13 PARSEL
|Zeytinlik
|1913,42 m2
|2026/45
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|SEMİHA YILDIRIM
|122 ADA 14 PARSEL
|Zeytinlik
|2.524,39 m2
|2026/46
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|AHMET ZEKİ ÖZALP
MEHMET ESAT ÖZALP
|123 ADA 1 PARSEL
|Zeytinlik
|188,53 m2
|2026/47
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|AHMET ÇELİK ve diğerleri
|127 ADA 6 PARSEL
|Zeytinlik
|816,67 m2
|2026/48
|AYDIN-EFELER-OVAEMİRİ
|GÜLSEVİM ÇELİKve diğerleri
|127 ADA 8 PARSEL
|Zeytinlik
|534,63 m2
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