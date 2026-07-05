AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Örnek No:55*
T.C.AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmaz:Aydın İl, Efeler İlçe, Kalfaköy Mahalle/Köy, Duman Tütmez Mevkii, 140 Ada, 5 Parsel. Yüzölçümü: 55.664,12 m2.İmar Durumu: Tarımsal niteliği korunacak alan (TKA) içerisindedir. Kıymeti: 9.465.000,00 TL.KDV Oranı: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2026 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2026 - 10:30
#ilangovtr Basın no ILN02503931