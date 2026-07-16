AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı YENER AĞAÇCIOOĞLU tarafından davalı AYDIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan "Kadastro Tespitinden önceki hukuki sebeplere dayalı Tapu İptali ve Tescil"davası nedeniyle; Davacı Yener Ağaçcıoğlu'nun maliki olduğunu beyan ettiği Aydın ili, Köşk ilçesi, Menteşeler mahallesi 104 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın kadastro çalışmaları sırasında yapılan hatalı ölçüm ve tespiti nedeniyle tapuda Hazine adına tescil edilen tapunun iptali talep edilmiştir.TMK 713/4 maddesi uyarınca, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı veya başkaca bir ayni hak iddia edenlerin, bu ilanın yapıldığı günden veya son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, aksi takdirde taşınmazın mülkiyetinin davacı adına tapuya tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
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