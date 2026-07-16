T.C

AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/86 Esas

İLAN

Davacı YENER AĞAÇCIOOĞLU tarafından davalı AYDIN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan "Kadastro Tespitinden önceki hukuki sebeplere dayalı Tapu İptali ve Tescil"davası nedeniyle; Davacı Yener Ağaçcıoğlu'nun maliki olduğunu beyan ettiği Aydın ili, Köşk ilçesi, Menteşeler mahallesi 104 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazın kadastro çalışmaları sırasında yapılan hatalı ölçüm ve tespiti nedeniyle tapuda Hazine adına tescil edilen tapunun iptali talep edilmiştir.TMK 713/4 maddesi uyarınca, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı veya başkaca bir ayni hak iddia edenlerin, bu ilanın yapıldığı günden veya son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, aksi takdirde taşınmazın mülkiyetinin davacı adına tapuya tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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