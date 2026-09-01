AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/278

Davacı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara karar gereğince; Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mahkememize ibraz edilen 20/04/2026 tarihli "dava değerinin ıslah yoluyla artırılması" konulu ıslah dilekçesi ile;"100.000,00 TL'lik taleplerinin9.974.070,30 TL arttırarak toplamda 10.074.070,30 TL olarak kabulüne, bu tutara bilirkişi raporunda zararın doğduğu tarih olarak belirtilen 08.07.2024'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini" talep etmiş olup, söz konusu ıslah dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı "Kurtuluş Mahallesi Tortum Afet Konutları Sk. No: 30/4 Yakutiye/Erzurum adresinde faaliyet gösterdiği belirtilen 17436/23845 Vergi kimlik numaralı Davalı "DAĞ MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE ilanen tebliğine karar verilmiştir.Islah dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, "ilanen tebliğ tarihinden |itibaren iki hafta içerisinde ıslah dilekçesine itiraz etmedikleri taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı" hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

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