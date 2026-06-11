Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısı, kapıda yaşanan ilginç bir krizle başladı. Toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, meclis salonuna doğru ilerlediği sırada zabıta ekipleri tarafından durduruldu.
Başkan Yetişkin'in salona kendi şahsi mikrofonuyla girmek istemesi üzerine zabıta görevlileri duruma müdahale ederek mikrofonu zorla almak istedi. Bu esnada meclis girişinde kısa süreli bir arbede yaşanırken, alanda bulunan bazı CHP'li ilçe belediye başkanları da destek verdi.
"BOMBA MI BU?"
Mikrofonun şahsına ait olduğunu ve herhangi bir tehlike arz etmediğini vurgulayan Yetişkin, o anlarda görevlilere, "Mikrofon benim, istediğim yerde taşırım. Bomba mı bu? O talimatı veren kimse gelsin, mikrofonu o alsın" sözleriyle karşılık verdi.
"MECLİS'TE SESİMİZİ KESİYORLARDI"
Yetişkin, basının sorularını yanıtlayarak neden kendi mikrofonuyla geldiğine açıklık getirdi. Daha önceki oturumlarda konuşma hakkının engellendiğini savunan Yetişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Meclis toplantılarında mikrofonumuzun sesini kesiyorlardı. Bunun yapılmaması için uyarıda bulunmuştum. Salı günü gerçekleşen meclis toplantısına kendi mikrofonumla geldim. Bugünkü toplantıda da kendi mikrofonumu içeriye almak istedim. Hiçbir suç unsuru teşkil etmeyen mikrofonu içeriye almamak için direndiler, elimden almaya kalktılar. Ben 26 yıllık avukatım, bu suç değil. Bu tavrı esefle kınıyorum."