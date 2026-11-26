Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı evde kendisinden 10 gündür haber alınamayan 58 yaşındaki Aydın Mücek hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Dairede tek başına yaşayan Aydın Mücek’e 10 gündür ulaşamayan yakınları, hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İTFAİYE MERDİVENİYLE EVE GİRİLDİ
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla 3’üncü kattaki dairenin penceresinden içeri giren ekipler, Aydın Mücek’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mücek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mücek’in cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 58 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.