Olay, İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., babasını bıçakladı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLU POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan H.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. H.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.