Aydın’ın Efeler ilçesinde, 3 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Zafer Mahallesi 127 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü, binanın bacasında yangın çıktı.

Yangın, binanın 2. katındaki evlere de dumanın yayılmasıyla daha da tehlikeli hale geldi. 2. katta oturan biri kadın iki kişi, dumanın etkisiyle panik yaparak kendi imkanlarıyla balkondan indirler.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ardından binadaki yoğun dumanı tahliye etti.

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürerken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının daha büyük bir felakete yol açmaması, bölgedeki vatandaşları rahatlatırken, ekiplerin yaptığı hızlı ve başarılı müdahale takdir topladı.