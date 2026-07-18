Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'da kent içi toplu ulaşımı demir yoluyla güçlendirecek "AYBAN Bölgesel Tren İşletmeciliği"nin dün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan entegrasyon sayesinde vatandaşların kent içi toplu ulaşımda demir yolunu daha etkin kullanabileceğini ifade etti. Uraloğlu, "Aydın'da kent içi toplu ulaşımı demir yoluyla güçlendirecek AYBAN Bölgesel Tren İşletmeciliği, 17 Temmuz itibarıyla hizmete alındı." bilgisini verdi.

Aydın sınırları içinde yer alan 29,5 kilometrelik İncirliova-Aydın-Köşk hattında yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete alınan AYBAN'ın Aydın Büyükşehir Belediyesinin Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile entegre şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu entegrasyon sayesinde vatandaşlarımız, toplu ulaşımda daha kolay, hızlı ve konforlu seyahat edebilecek. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda bütünleşik bir toplu taşıma yapısı oluştururken trafik yoğunluğunun azaltılmasına da katkı sağlayacağız. AYBAN ile İncirliova, Hastane, Aydın, Tekstil Park, ASTİM OSB, Umurlu, Aydın OSB ve Köşk olmak üzere toplam 8 istasyonda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Bu projeyle kent içi ulaşımda demir yolunun payını artırmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, AYBAN kapsamında İncirliova-Köşk hattında MT15000 tipi tren setleriyle 06.00-21.00 saatlerinde karşılıklı 8 gidiş ve 8 geliş olmak üzere günlük toplam 16 sefer düzenlendiğini aktararak, "Kentlerde demir yolunun günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AYBAN ile Aydın'a güvenli, çevreci ve konforlu ulaşım alternatifi kazandırdık. Bölgesel tren işletmeciliğini, kent içi toplu ulaşım sistemiyle bütünleştirerek vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.