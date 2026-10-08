Olay, gece saatlerinde Muammer Aksoy Mahallesi 1252 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.T. ile oğlu B.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı.

BABASINA TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Kavga sırasında B.T.'nin pompalı tüfekle babası E.T.'ye ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.