Hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Barınakta köpeklere kötü muamele edildiğini, hayvanların iğne yapıldıktan sonra araçlara yüklendiğini ve çok sayıda köpeğin akıbetinin bilinmediğini öne süren Kaya, yaşananların araştırılması çağrısında bulundu.

"VATANDAŞLARI BARINAĞA ALMADILAR"

Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, barınakta hayvanlara köpek yakalama aparatlarıyla müdahale edildiğini ve bir kişinin hayvanlara iğne yaptıktan sonra araçlara yüklediğini iddia etti. Çok sayıda köpeğin, padok bulunmayan ve morg olduğunu düşündükleri bir binaya götürüldüğünü öne süren Kaya, bu iddiaların ardından hayvan hakları savunucularıyla birlikte barınağa gittiklerini belirtti.

Barınağa, kaybolan ya da tedavi edileceği düşüncesiyle hayvanlarını belediyeye teslim eden yurttaşların da geldiğini ifade eden Kaya, "Karşımızda hiçbir muhatap bulamadık. 'İlaçlama yapıyoruz' gerekçesiyle kapıları vatandaşlara kapattılar. Hayvanları göstermedikleri gibi sorularımıza da yanıt vermediler" iddiasında bulundu.

"BİNLERCE KÖPEĞİN AKIBETİ BELİRSİZ"

Aydın'da geçmişte sokak köpeği popülasyonunun yüksek olduğunu belirten Kaya, yeterli kısırlaştırma çalışmasının yapılmaması nedeniyle hayvan sayısının arttığını savundu. Bugün ise kent merkezi ve kırsalda neredeyse sokak köpeği kalmadığını ileri süren Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi barınağında yaklaşık bin köpeğin bulunduğunu, ilçe belediyelerinin de topladıkları köpekleri bu merkeze götürdüğünü söyledi.

Toplanan hayvan sayısıyla barınaktaki mevcut kapasite arasında ciddi bir fark bulunduğunu öne süren Kaya, "Katliam yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen sürede, Aydın'daki 17 ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesinin topladığı köpek sayısı hesaplandığında on binlerce hayvanın barınakta bulunması gerekirken yaklaşık bin köpek olduğu ifade ediliyor. Bu tablo, çok sayıda hayvanın akıbetine ilişkin ciddi soru işaretleri doğuruyor" dedi.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Kaya, iddiaların bağımsız kurumlar ve ilgili kamu otoriteleri tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kamuoyunu tatmin edecek açıklama yapılmasını istedi.