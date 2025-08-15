Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın AKP’ye katılmasının ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevden alındı.
Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.