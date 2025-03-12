Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.
Hisar Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında ölen kişinin 33 yaşındaki Meltem Menteşeli olduğu tespit edildi.
Aracın da Menteşeli'nin eşine ait olduğunu belirleyen ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.