Olay, Nazilli ilçesine bağlı Kıracıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Aldemir’e ait, yol seviyesinin altında kalan evin çatısına bir dananın düştüğü ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan ekipler, alışılmadık manzarayla karşılaştı.
TAVANDA ASILI KALDI
Çatıya düşen dananın, evin salon bölümünün tavanında sıkışarak asılı kaldığı belirlendi.
İtfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından dana sıkıştığı yerden çıkarılarak güvenli şekilde kurtarıldı.
Çatıda hasar oluştu
Kurtarma çalışmasının tamamlanmasıyla mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.