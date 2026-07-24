İl binası önünde bir açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı “Kalanlar arkada kalsın, biz yürüyoruz. Biz iktidarın piyonlarıyla değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürüyen yol arkadaşlarımız ile iktidar yolunda yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Partiden istifa eden üyeler, Aydın’da istifa dilekçesini verdikten sonra il binasından ayrılırken CHP Aydın İl Başkanlığı tabelasının üstünü ÖÇP (Özlem Çerçioğlu Partisi) Aydın İl Başkanlığı yazılı pankartla kapattı. Pankartın asılma nedenine dair konuşan Hikmet Saatçı “CHP Aydın’ı Özlem dizayn ediyor” dedi.

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