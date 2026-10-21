Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri para karşılığında sattığı belirlenen kişi ile bu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Soruşturma çerçevesinde toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.