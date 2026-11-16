Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı. Narkotik ekiplerinin takibindeki şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve hassas terazi bulundu. Şüphelinin evine operasyon düzenlendi Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.K.’yi (43) takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından şüphelinin Yıldıztepe Mahallesi’ndeki adresine dün operasyon gerçekleştirildi. Evdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu madde, esrar, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Mahkemece tutuklandı Operasyon sırasında gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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