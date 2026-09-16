Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Denizli-Aydın Otoyolu Yamalak mevkisinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Hurşit Korkmaz yönetimindeki 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı tırla henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç metrelerce sürüklendi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hafif ticari araç sürücüsü Hurşit Korkmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.