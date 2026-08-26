Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde ölümlü ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. Aydın-Denizli kara yolu İmamköy Mahallesi mevkisinde seyreden M.S.Ç. (21) yönetimindeki 09 EN 365 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gülay Çıbık'a (68) çarptı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, çarpmanın şiddetiyle savrulan 68 yaşındaki Gülay Çıbık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. SÜRÜCÜ VE YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü M.S.Ç. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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