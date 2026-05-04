Aydın'da internet haber sitesi sahibi olduğu öğrenilen İnternet Gazetecileri Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş'a saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Halk TV'de yer alan habere göre, Topbaş cumartesi akşamı eşiyle birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda yürürken kimliği belirsiz bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü; çıkan arbede sırasında Topbaş'ın darp edildiği ve kıyafetlerinin yırtıldığı iddia edildi. Olay çevrede paniğe neden olurken, vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. GAZETECİ ŞİKAYETÇİ OLDU Saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Topbaş’ın ifadesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. SALDIRGANLAR KİM? Bu arada Topbaş'a saldıranların kendilerini "Ülkü Ocakları" mensubu olarak tanıttığı iddia edildi. Süleyman Topbaş'ın Aydın’da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na yönelik sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Topbaş'ın geçtiğimiz gün sahibi olduğu internet sitesinde yer alan bir köşe yazısı nedeniyle saldırıya uğramış olabileceği de iddia edilenler arasında.

