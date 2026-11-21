Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 64 BB 900 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Bereketli Mahallesi mevkisinde E.K. idaresindeki 09 PU 944 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 09 PU 944 plakalı otomobilde bulunan sürücü E.K. ile eşi H.K. araçtan savruldu.Kazada her iki aracın sürücüleri ve yolcularından A.Y. ile B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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