Olay, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralanan Ramazan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ramazan Kurt, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.