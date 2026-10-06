Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında 3 şüpheliye ait olduğu belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Makineler ve binlerce makaron ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda kaçak tütün ürünlerinin yanı sıra üretimde kullanıldığı değerlendirilen makineler de bulundu.
Operasyonda 2 sigara sarma makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.