Kaza, Söke-Didim yolu Akeller Caddesi’nde meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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