Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında akrabalar arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. İsmail Kılıç (57) ile kuzeni N.A. (70) arasında, Kılıç’ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.’nın tarlasına düşmesi gerekçesiyle tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada, eski Çatak Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen İsmail Kılıç’ın N.A.’ya tabanca çektiği öne sürüldü.
TÜFEKLE GERİ DÖNÜP SIRTINDAN VURDU
Olay yerinden ayrılan N.A., bir süre sonra elinde tüfekle geri döndü. Kuzeni İsmail Kılıç’ı sırtından vuran N.A., ardından hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Silah seslerini duyup bölgeye gelen N.A.’nın oğlu, durumu vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Kılıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI
Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama-kurtarma ve yakalama çalışması başlattı. İz süren ekipler, şüpheli N.A.’yı saklandığı ormanlık alanda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusu ve adli işlemleri sürdürülüyor.