Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde seyir halinde olan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Sıla Karabacak hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.