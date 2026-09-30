Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi’nde sabaha karşı hareketli saatler yaşandı.

ALEVLER SABAHA KARŞI YÜKSELDİ

Ata Mahallesi 715 Sokak’ta yer alan bir odun deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Depodan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYENİN 1 SAATLİK MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, odunların tutuşmasıyla hızla büyüyen alevlere köpük ve tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışması sonucu yangın, çevredeki yapılara sıçramadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.